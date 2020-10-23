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Названы лучшие макароны 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Роскачество провело исследование и выявило лучшие марки макарон из твердых сортов пшеницы на российском рынке. Об этом сообщает "Лента.ру".
Эксперты проверили 20 брендов из России и один итальянский. Лучшими макаронами признаны изделия марок Barilla, «Роллтон» и «Итальянские». Качественными оказались и импортные макароны марки La Molisana.
В продуктах брендов «Маркет Перекресток», «ВкусВилл» и Globus нашли мягкие сорта пшеницы в составе, несмотря на то, что на упаковке заявлено о том, что макароны сделаны из твердых сортов.
В некоторых продуктах была использована мука низкого качества: при приготовлении вода от них мутнела, а сами изделия слипались. Эксперты рассказали, как правильно выбирать макароны. В качественный продукт должны входить только мука и вода. Кроме того, они должны быть приготовлены по ГОСТу и относиться к группе А.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы продукты, провоцирующие мигрень.
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