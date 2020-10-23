Названы лучшие макароны 

Роскачество провело исследование и выявило лучшие марки макарон из твердых сортов пшеницы на российском рынке. Об этом сообщает "Лента.ру".

Эксперты проверили 20 брендов из России и один итальянский. Лучшими макаронами признаны изделия марок Barilla, «Роллтон» и «Итальянские». Качественными оказались и импортные макароны марки La Molisana.

В продуктах брендов «Маркет Перекресток», «ВкусВилл» и Globus нашли мягкие сорта пшеницы в составе, несмотря на то, что на упаковке заявлено о том, что макароны сделаны из твердых сортов.

В некоторых продуктах была использована мука низкого качества: при приготовлении вода от них мутнела, а сами изделия слипались. Эксперты рассказали, как правильно выбирать макароны. В качественный продукт должны входить только мука и вода. Кроме того, они должны быть приготовлены по ГОСТу и относиться к группе А.