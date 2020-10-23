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Назван популярный кулинарный прием, делающий чеснок смертельно опасным 

РИА Новости и ещё 4 5 часов назад
Назван прием, делающий чеснок смертельно опасным
Фото: РИА "ФедералПресс"
Один из пользователей WeChat рекомендовал не жарить чеснок, поскольку такой способ приготовления может сделать полезный продукт смертельно опасным.
При жарке аминокислоты, жиры, крахмал и сахариды, содержащиеся в чесноке, образуют акриламид. Это вещество является канцерогеном и значительно повышает риск развития рака.

"Если вы хотите придать аромата чесноку, его можно обжарить на небольшой температуре до слегка золотистой корочки. Это не только усилит аромат чеснока, но поспособствует сохранению аллицина и уменьшит образование акриламида",

— объяснил пользователь.
Он также напомнил, что в день стоит употреблять не больше трех зубчиков чеснока, поскольку в больших количествах ингредиент может вызвать сильный дискомфорт в желудке.
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