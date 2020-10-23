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Назван способ готовки, делающий чеснок смертельно опасным 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Выявлена смертельная опасность чеснока
Фото: depositphotos.com
Назван прием при готовке, который делает чеснок опасным. Об этом сообщил один из пользователей WeChat.
Пользователь предостерег других от жарки чеснока, так как продукт, приготовленный таким способом, может стать смертельно опасным. Он отметил, что аминокислоты, жиры, крахмал и сахариды образуют акриламид. Это вещество считается канцерогеном и повышает риск развития онкологии.
Пользователь предложил безопасный способ, с помощью которого можно добавить чеснок в любое блюдо.

"Если вы хотите придать аромата чесноку, его можно обжарить на небольшой температуре до слегка золотистой корочки. Это не только усилит аромат чеснока, но поспособствует сохранению аллицина и уменьшит образование акриламида"

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы лучшие макароны.
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