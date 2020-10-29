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Беременность

Названы продукты, улучшающие качество секса 

Passion.ru и ещё 1 3 часа назад
Названы продукты, улучшающие качество секса
Фото: Passion.ru
Ученые во главе с профессором Фаизалом Яфи из отдела урологии Калифорнийского университета в Ирвайне выяснили, какие продукты надо есть для хорошего секса и повышения либидо, пишет ScienceDirect.
Они изучили состояние здоровья 271 мужчины, которые с июля 2018 года по май 2019-го обращались в клинику с жалобами на сбои в половой сфере. Эксперты расспросили их о диете и образе жизни. 65% человек описали свой рацион как «обычный», остальная часть придерживалась диет. Пациенты ели не прошедшие переработку продукты, избегали консервов и полуфабрикатов. 28% регулярно практиковали прерывистое голодание.
Ученые заметили, что сторонники здорового питания реже жалуются на проблемы с эрекцией. Авторы исследования добавили, что органическая диета улучшает самочувствие и обеспечивает приток энергии — это значительно повышает либидо. Кроме того, прерывистое голодание нормализует гликемический индекс и улучшает метаболизм, что, в свою очередь, ведет к росту уровня тестостерона.
Годом ранее та же группа экспертов исследовала связь женского либидо с питанием. Они заметили, что западный рацион нельзя считать здоровым. В нем много жареного, плохих жиров и продуктов, обработанных промышленным способом. Совсем иное мнение ученые высказывают о средиземноморской диете, где много овощей, рыбы, цельного зерна. Кроме того, специалисты заметили позитивное влияние на либидо кетогенной диеты, особенно в своей максимальной фазе.
Другое исследование, в котором приняли участие иранские, канадские и албанские мужчины, показало, что на мужскую половую жизнь благотворно влияют фрукты и овощи. Эффективны орехи и продукты с высоким содержанием клетчатки. Авторы научного доклада говорят, что представители сильного пола племен Амазонки редко страдают нарушениями эрекции и эякуляции. В их меню речная рыба, бразильские орехи, фрукты и овощи.
Как пишет РИА Новости, для хорошего секса также нужно есть семечки тыквы, кунжут, красное мясо. Дефицит фолиевой кислоты вызывает у мужчин проблемы в постели, поэтому нужно есть бобовые, печень, нут и кукурузу. Кроме того, они рекомендуют кофе, гранат и имбирь.
На женскую половую жизнь положительно повлияют свежие овощи, фрукты, зелень, рыба, морепродукты, белый хлеб, паста, рис, красное вино, оливковое масло и оливки.
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