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Ешь как итальянка: правила питания южных красавиц 

Gotovim-Edim.Ru 4 часа назад
Правила питания итальянок
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Итальянки и в кино, и в жизни поражают стройными талиями и выделяющимися формами. Мы расскажем главные секреты красоты итальянских красоток.
Скромный завтрак. Итальянки не ограничиваются кофе с утра, но при этом не переедают. Они начинают утро с воды, а затем едят панкейки с кофе, например. При этом они тщательно следят за размерами порций. Любят итальянки кушать на завтрак и мюсли с сиропами, а также протеиновые батончики.
Отсутствие полуфабрикатов в рационе. Итальянка всегда готовит кушанья из свежих продуктов и не приемлет полуфабрикатов. Сезонные фрукты и овощи всегда присутствуют в их рационе. Пиццу и пасту они тоже делают из сезонных продуктов.

Кстати, есть у хозяек традиция просыпаться с утра и первым делом отправляться на рынок, чтобы купить свежую рыбу, овощи и фрукты.

Оливковое масло. Этот продукт невероятно полезен, поэтому всегда есть в рационе итальянских красавиц. Его добавляют в салаты, выпечку и первые блюда.
Отсутствие перекусов. Итальянки не перекусывают в течение дня — только три основных приема пищи. Если уж сильно хочется кушать, они могут съесть пару орешков или сухофруктов.
Никаких диет. Итальянки не приемлют диет, они получают максимальное удовольствие от своего внешнего вида, какой бы ни была фигура. Они охотнее проведут несколько часов в спортзале, нежели сядут на строгую диету. Если им хочется съесть шоколадку или батончик, итальянки никогда не откажут себе в этом.
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