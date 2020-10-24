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Беременность

5 продуктов, которые помогают сбросить вес 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
5 продуктов, которые помогают сбросить вес
Фото: Harper’s Bazaar
Сегодня существует огромное количество самых разных диет. Многие из них действительно работают, какие-то — только вредят организму, а действенность некоторых не доказана. Тем не менее, существуют продукты, которые в любой диете станут вспомогательным элементом, и помогут быстро избавиться от лишнего веса.

Зеленый чай

Пожалуй, самое первое, что приходит в голову при мысли о похудении — это зеленый чай. И это не очередной миф фитнес-гуру: катехины, содержащиеся в зеленом чае, помогают похудеть и удержаться в новом весе. Пить его можно спокойно в любое время суток — кроме похудательного свойства, зеленый чай также успокаивает нервную систему и может положительно влиять на состояние кожи.

Авокадо

Хоть многие и считают, что авокадо не помогает в похудении из-за большой калорийности, это не совсем так. Несмотря на калории, авокадо обладает маленьким количеством углеводов, что жарит организму энергию, но не лишние килограммы. Кроме того, один авокадо быстро насыщает и надолго дарит чувство сытости, позволяя меньше перекусывать.

Грейпфрут

Наравне с зелёным чаем, является одним из самых распространенных (и действенных) продуктов для похудения. Грейпфрут снижает уровень инсулина, а, следовательно, и аппетит. Наргинин в составе грейпфрута также ускоряет метаболизм — но не слишком чудодейственно. Скорее, грейпфрут является полезной альтернативой другим перекусам.

Орехи

Многие, пытаясь похудеть, исключают из рациона орехи, боясь их высокой калорийности. Однако, они, наоборот, могут помочь сбросить вес: в них содержится большое количество «хороших» жиров, белков, углеводов и минералов, а также особо необходимый для женщин витамин Е. Кроме того, некоторые орехи, например, миндаль, снижают уровень сахара в крови — и, следовательно, помогают похудеть.

Сельдерей

Кроме массы полезных свойств, сельдерей помогает избавиться от лишних килограммов. Он стимулирует выработку желудочного сока, и ускоряет обмен веществ, а также обладает легким слабительным действием. Кроме того, сельдерей обладает отрицательной калорийностью: на его переваривание тратиться большее количество калорий, чем он содержит. Употреблять сельдерей можно как отдельно, так и в салатах, смузи или делать из него сок.
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