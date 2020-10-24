Развенчаны самые популярные мифы о молоке 

Китайская газета Science and Technology Daily опубликовала статью, в которой развенчала самые популярные мифы о молоке.

По словам автора, употребление этого продукта на голодный желудок, вопреки расхожему мнению, не наносит никакого вреда. Более того, сывороточный белок оказывает антибактериальный эффект и предотвращает воспаление слизистой оболочки.

"Пить молоко на пустой желудок не следует людям, страдающим непереносимостью лактозы, поскольку может усугубить этот синдром и вызвать вздутие живота и диарею", — уточняется в публикации.

Некоторые считают, что с помощью молока можно отбелить кожу лица, однако это не так. Тем не менее молочная маска обладает охлаждающим и увлажняющим эффектом и способствует сужению капилляров после длительного пребывания на солнце.

Ложным можно назвать и убеждение в том, что после кипячения напиток становится вредным. На самом деле при нагревании молока происходит реакция Майяра между аминокислотами белка и лактозой, при этом жидкость не темнеет и не приобретает неприятного вкуса.