Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые скандальные фильмы столетия
Самые скандальные фильмы столетия Срочно смотреть ⟶
Беременность

Красная икра подорожает к Новому году 

Газета.Ru и ещё 2 22 часа назад
Низкий улов лососевых рыб на Дальнем Востоке приведет к подорожанию красной икры до 40% к новогодним праздникам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аналитическое агентство "Рыбсеть".
Там уточнили, что ближе к Новому году икра обычно дорожает на 10-15%. Однако в этом году рыболовы столкнулись с очень низким выловом. Так, на Дальнем Востоке планировали добыть 240 тыс. тонн тихоокеанского лосося, но выловили только 180 тыс. тонн.
По этой причине в октябре оптовые цены на красную икру выросли на 30% по сравнению с 2019 годом.
Кроме того, свою роль в подорожании сыграла продажа части вылова в Китай и Японию. Эксперты отмечают, что из-за ослабевшего рубля экспорт стал более выгодным.
Газета.Ru: последние новости
В Великобритании коронавирусом за сутки заразилось рекордное число человек В Великобритании коронавирусом за сутки заразилось рекордное число человек Эксперты перечислили продукты, которые подорожают к Новому году в России Эксперты перечислили продукты, которые подорожают к Новому году в России Рубль падает к доллару и евро Рубль падает к доллару и евро
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бездарное существо, пытающееся заработать»
«Бездарное существо, пытающееся заработать»
Муцениеце назвала имя нового избранника
Муцениеце назвала имя нового избранника
«Начал внушать, что я должна раздеться на сцене»
«Начал внушать, что я должна раздеться на сцене»
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Красная икра подорожает к Новому году
00:56
Красная икра подорожает к Новому году
Еда
СМИ: Прилучный бросил Карпович ради новой пассии
03:22
СМИ: Прилучный бросил Карпович ради новой пассии
Звёзды
Алексей Учитель высказался о романе с Асмус
00:33
Алексей Учитель высказался о романе с Асмус
Звёзды
Чулпан Хаматову подозревают в беременности
01:56
Чулпан Хаматову подозревают в беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение