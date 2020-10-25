Названы ускоряющие старение организма продукты

Первым из таких продуктов стал сахар, который негативно сказывается на липидах и белках в организме. Это приводит к раннему появлению морщин, так как кожа начинает терять свою эластичность.

Трансжиры повышают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Эти вещества содержатся в маргарине, консервах и фастфуде. Обезвоживание организма может произойти из-за чрезмерного употребления соли, кофе и красного мяса.

Специалисты рекомендуют отказаться от жареного картофеля, заменив его вареным или печеным. В список вредных продуктов также вошли острая пища и мясо на углях, которые приводят к старению кожи.