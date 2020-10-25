Кому нельзя есть красную икру

Во все времена красная икра была деликатесом. Сегодня ее можно купить во всех магазинах. Несмотря на то, что этот продукт обладает целым рядом полезных свойств, у него есть ограничения. «Рамблер» расскажет, кому не стоит употреблять в пищу красную икру.

Негативное воздействие красной икры проявляется довольно редко, особенно если у человека отсутствуют выраженные аллергические реакции на морепродукты. Но не стоит злоупотреблять этим продуктом. При нерегулярном употреблении количество икры в день не должно превышать одной чайной ложки за прием пищи. Если же данный продукт является частым блюдом, то порцию икры можно увеличить до трех чайных ложек.

Красная икра противопоказана людям, страдающим от повышенного давления и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с высоким содержанием холестерина и соли в этом продукте. Также наличие этих веществ может спровоцировать нарушение функционирования почек и процессов обмена веществ.

питает нервные клетки энергией,

повышает потенцию у мужчин,

укрепляет иммунитет,

улучшает зрение,

повышает активность работы головного мозга,

укрепляет костную ткань,

стимулирует работу сердечнососудистой системы,

нейтрализует развитие раковых клеток,

улучшает состояние кожного покрова. Тем не менее, красная икра обладает рядом полезных свойств: