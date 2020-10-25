Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

Кому противопоказано есть красную икру 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Кому нельзя есть красную икру
Фото: depositphotos.com
Во все времена красная икра была деликатесом. Сегодня ее можно купить во всех магазинах. Несмотря на то, что этот продукт обладает целым рядом полезных свойств, у него есть ограничения. «Рамблер» расскажет, кому не стоит употреблять в пищу красную икру.
Негативное воздействие красной икры проявляется довольно редко, особенно если у человека отсутствуют выраженные аллергические реакции на морепродукты. Но не стоит злоупотреблять этим продуктом. При нерегулярном употреблении количество икры в день не должно превышать одной чайной ложки за прием пищи. Если же данный продукт является частым блюдом, то порцию икры можно увеличить до трех чайных ложек.
Красная икра противопоказана людям, страдающим от повышенного давления и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с высоким содержанием холестерина и соли в этом продукте. Также наличие этих веществ может спровоцировать нарушение функционирования почек и процессов обмена веществ.
Тем не менее, красная икра обладает рядом полезных свойств:
  • питает нервные клетки энергией,
  • повышает потенцию у мужчин,
  • укрепляет иммунитет,
  • улучшает зрение,
  • повышает активность работы головного мозга,
  • укрепляет костную ткань,
  • стимулирует работу сердечнососудистой системы,
  • нейтрализует развитие раковых клеток,
  • улучшает состояние кожного покрова.
Кроме того, красная икра обеспечивает профилактику многих заболеваний, таких как:
  • болезнь Альцгеймера,
  • рахит,
  • астма,
  • экзема,
  • кардиоваскулярные заболевания,
  • псориаз,
  • онкологические заболевания,
  • сердечнососудистые заболевания,
  • ожирение,
  • депрессия,
  • заболевания опорно-двигательного аппарата.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть мед
Женский форум 10
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему в Средние века лица демонов рисовали между ног
Почему в Средние века лица демонов рисовали между ног
Почему нельзя есть много фруктов
Почему нельзя есть много фруктов
На слуху: Прилучный бросил «Папину дочку»
На слуху: Прилучный бросил «Папину дочку»
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Красная икра подорожает к Новому году
00:56
Красная икра подорожает к Новому году
Еда
Спирс запретили выходить замуж и рожать детей
00:47
Спирс запретили выходить замуж и рожать детей
Звёзды
СМИ: Прилучный бросил Карпович ради новой пассии
03:22
СМИ: Прилучный бросил Карпович ради новой пассии
Звёзды
Алексей Учитель высказался о романе с Асмус
00:33
Алексей Учитель высказался о романе с Асмус
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение