Почему нельзя есть много фруктов

На самом деле фрукты и ягоды совсем не так полезны, как многие думали. Особенно для тех, кто старается сбросить вес. «Рамблер» расскажет, почему врачи рекомендуют не есть свежие фрукты и ягоды в большом количестве.

Во время диеты важно сократить потребление сахара, а во фруктах большое количество фруктозы, которая может препятствовать сбросу веса. Также проблема заключается в том, что переработкой фруктозы занимается только печень, у которой и так много работы. Поэтому употребленные вами фрукты в итоге будут отложены в жир.

Еще здоровому организму рекомендуется употреблять не более 100 граммов углеводов в день. Например, в одном банане содержится 27 граммов, в яблоке их около 30, а это уже треть суточной нормы.

Несмотря на это яблоки являются одним из наиболее популярных перекусов. Они насыщают организм питательными веществами, а избавляться от лишних килограммов помогают содержащиеся в этих фруктах вода и пищевые волокна.