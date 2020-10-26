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Беременность

Названы продукты, которые помогают бороться с COVID-19 

Medical Note и ещё 4 4 часа назад
Врач-диетолог, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева рассказала, какие продукты питания могут помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают «Известия».
Эксперт посоветовала обратить внимание на сезонные фрукты — хурму, виноград, зизифус, облепиху, айву и кизил. Их следует употреблять в компоте. Это позволит укрепить иммунитет и противостоять сезонным заболеваниям, включая грипп и ОРВИ.
В то же время Ирина Сухарева отметила, что фрукты не избавят от коронавируса и не вылечат его. Однако сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление.
Врач не рекомендовала придерживаться строгих диет в этот период. Достаточно питаться небольшими порциями 5-6 раз в день. В качестве перекуса можно выбирать виноград, груши и сливы.
Оптимальное суточное количество овощей для взрослого составляет 300 граммов, фруктов — 200 граммов. Диетолог также посоветовала ежедневно съедать по 4-5 грецких орехов.
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