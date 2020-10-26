Названы продукты, которые помогают бороться с COVID-19 

Врач-диетолог, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева рассказала, какие продукты питания могут помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают «Известия».

ОРВИ. Эксперт посоветовала обратить внимание на сезонные фрукты — хурму, виноград, зизифус, облепиху, айву и кизил. Их следует употреблять в компоте. Это позволит укрепить иммунитет и противостоять сезонным заболеваниям, включая грипп

В то же время Ирина Сухарева отметила, что фрукты не избавят от коронавируса и не вылечат его. Однако сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление.

Врач не рекомендовала придерживаться строгих диет в этот период. Достаточно питаться небольшими порциями 5-6 раз в день. В качестве перекуса можно выбирать виноград, груши и сливы.

Оптимальное суточное количество овощей для взрослого составляет 300 граммов, фруктов — 200 граммов. Диетолог также посоветовала ежедневно съедать по 4-5 грецких орехов.