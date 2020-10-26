Будьте аккуратны при очередном выходе в супермаркет.

Считается, что самым аллергическим сезоном можно назвать лето — такое количество фруктов и овощей в рационе неизбежно сказывается на здоровье людей, страдающих аллергической реакцией на большую часть свежих продуктов. Однако и осенью аллергики не защищены от неприятной реакции даже на самый безобидный перекус. Сегодня мы собрали основные продукты, к которым вам нужно отнестись с осторожностью, если вы знаете, что ваш организм может «взбрыкнуть».

Орехи

Одним из самых популярных видов перекуса являются орехи, но не стоит отказываться от вкусных кешью или миндаля, главное помнить, что самым опасным для аллергика орехом считается арахис в любом виде. Причем диетологи предупреждают: отрицательная реакция может быть настолько сильной, что вызовет анафилактический шок. Будьте аккуратны, если знаете особенности своего организма, и не рискуйте лишний раз — откажитесь от арахиса и проконсультируйтесь со специалистом, чтобы исключить вероятность негативной реакции организма на другие виды орехов.

Бобы

Вегетарианцам, которые предпочитают заменять бобовыми мясо, стоит быть внимательными к тому, что оказывается в их тарелке, ведь не все бобы одинаково полезны. Чаще всего организм плохо реагирует на сою, которая содержится практически во всех продуктах. Если вы заметили отрицательную реакцию на любимую фасоль или чечевицу, попробуйте сократить количество употребляемого продукта, а лучше вовсе отказаться от него на время.

Шоколад

Хотя шоколад трудно отнести к истинно осенним продуктам, и все же диетологи отмечают повышенный спрос на шоколад именно в холодное время года, особенно популярным становится горячий шоколад, без которого не обходится практически ни одна встреча друзей в холодный вечер. Причиной аллергии на шоколад чаще всего становятся соевый лецитин, а также некоторые виды наполнителей. Чтобы снизить вероятность появления зуда и других неприятных состояний, выбирайте горький шоколад без примесей.

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