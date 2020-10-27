Лучшие продукты, подавляющие аппетит

Во время ПМС или волнения людям часто хочется что-то пожевать. Мы расскажем, как можно подарить аппетит. Примечательно, что помогут в этом продукты!

Зеленый чай и кофе. Эти продукты подавляют аппетит за счет большого количества антиоксидантов и кофеина. Помимо этого они разгоняют обмен веществ и оказывают легкий мочегонный эффект. Поэтому пить такие напитки желательно перед тренировками. Однако больше двух чашек кофе в день выпивать не стоит, особенно добавлять к нему сливки и сахар, поскольку таким образом вы обнулите эффект. Зеленый чай тоже помогает поддерживать сахар на стабильном уровне, за счет чего снижается чувство голода.

Черный шоколад. Именно горький шоколад, который содержит более семидесяти процентов какао, подавляет аппетит и борется с приступами голода. Помимо этого он снижает тягу к сладкому и борется с чувством голода.