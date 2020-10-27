Названы лучшие консервы из тунца 

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование консервированного тунца и назвал лучший продукт. Об этом говорится в материале, который поступил в «Ленту.ру»

В общей сложности специалисты проверили продукты пяти брендов: Fish House, Fortuna, «5 морей», «Барс» и «Белый кит». Все проверенные образцы оказались качественными и безопасными для здоровья.

По ГОСТу, рыбы в консервах должно быть не менее половины банки. По данному показателю среди исследованных брендов лидирует консервированный тунец марки «Барс». На одну банку там приходится 75 процентов рыбы.

Меньше всего тунца оказалось в продукте Fish House — 55 процентов.

В то же время консервированный тунец марки «Барс» оказался самым жирным — 2,7 процента. Содержание жира в остальных исследованных образцах невысокое и находится на уровне 0,7 процента. Исследователи также проверили количество соли в рыбе. Наименьшее ее содержание зафиксировано в продукте бренда «5 морей».