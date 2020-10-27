Росконтроль выбрал лучшие рыбные консервы

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование консервированного тунца и выбрал самую лучшую марку.

Специалисты проверили продукты пяти популярных брендов: Fish House, Fortuna, «5 морей», «Барс» и «Белый кит». Выяснилось, что все марки пригодны к употреблению.

Согласно правилам ГОСТ, рыбы в консервах должно быть не менее половины банки. По этому критерию победителем стала марка «Барс», в которой находится 75% рыбы. Меньше всего тунца оказалось в продукте Fish House — всего 55%.

Также «Барс» оказался самым жирным. 2,7% жирности соперничаются с другими, вполне диетическими вариаантами, со средним показателем 0,7%.

Исследователи проверили количество соли в рыбе. Наименьшее ее содержание зафиксировано в продукте бренда «5 морей».