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Беременность

Росконтроль назвал лучшие рыбные консервы 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Росконтроль выбрал лучшие рыбные консервы
Фото: depositphotos
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование консервированного тунца и выбрал самую лучшую марку.
Специалисты проверили продукты пяти популярных брендов: Fish House, Fortuna, «5 морей», «Барс» и «Белый кит». Выяснилось, что все марки пригодны к употреблению.
Согласно правилам ГОСТ, рыбы в консервах должно быть не менее половины банки. По этому критерию победителем стала марка «Барс», в которой находится 75% рыбы. Меньше всего тунца оказалось в продукте Fish House — всего 55%.
Также «Барс» оказался самым жирным. 2,7% жирности соперничаются с другими, вполне диетическими вариаантами, со средним показателем 0,7%.
Исследователи проверили количество соли в рыбе. Наименьшее ее содержание зафиксировано в продукте бренда «5 морей».
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