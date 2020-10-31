3 способа использовать черствый хлеб 

Многие хозяйки привыкли выбрасывать черствый хлеб, даже не задумываясь о том, сколько пользы он может принести. Подробнее о том, как использовать испорченные буханки, — в материале "Рамблера".
Панцаннелла
Для приготовление этого итальянского салата вам понадобятся:
- черствый хлеб
- помидоры
- репчатый лук
- прованские травы
- базилик
- уксус
- черный перец
- соль
- оливковое масло
Нарежьте хлеб кубиками и обжарьте его, затем добавьте к нему нарезанные помидоры и лук. В отдельной миске смешайте заправку из оставшихся ингредиентов и полейте ею салат. Оставьте его хотя бы на полчаса, чтобы хлеб успел пропитаться.
Сухарики
Самый простой рецепт из черствого хлеба. Сделать сухари можно солеными, чесночными, со специями — на любой вкус. Они могут стать как самостоятельной закуской, так и отправиться в салат или суп.
Оладьи из черствого хлеба с яблоками
Размочите порезанный на кубики белый хлеб в молоке, смешайте его с яйцами, мукой и тертыми яблоками, а затем отправьте оладьи на сковородку.