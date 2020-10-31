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Беременность

3 способа использовать черствый хлеб 

Мира Маркина 7 часов назад
3 способа использовать черствый хлеб
Фото: depositphotos.com
Многие хозяйки привыкли выбрасывать черствый хлеб, даже не задумываясь о том, сколько пользы он может принести. Подробнее о том, как использовать испорченные буханки, — в материале "Рамблера".

Панцаннелла

Для приготовление этого итальянского салата вам понадобятся:
  • черствый хлеб
  • помидоры
  • репчатый лук
  • прованские травы
  • базилик
  • уксус
  • черный перец
  • соль
  • оливковое масло
Нарежьте хлеб кубиками и обжарьте его, затем добавьте к нему нарезанные помидоры и лук. В отдельной миске смешайте заправку из оставшихся ингредиентов и полейте ею салат. Оставьте его хотя бы на полчаса, чтобы хлеб успел пропитаться.

Сухарики

Самый простой рецепт из черствого хлеба. Сделать сухари можно солеными, чесночными, со специями — на любой вкус. Они могут стать как самостоятельной закуской, так и отправиться в салат или суп.

Оладьи из черствого хлеба с яблоками

Размочите порезанный на кубики белый хлеб в молоке, смешайте его с яйцами, мукой и тертыми яблоками, а затем отправьте оладьи на сковородку.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть чеснок
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