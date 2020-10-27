Чем полезно козье молоко

Козье молоко считается не просто полезным, а даже целебным для человека. Мы расскажем, в чем заключается польза этого продукта.

Высокое содержание белка. В козьем молоке содержится больше протеина, чем в коровьем. К тому же усваивается козий протеин намного лучше и быстрее, чем коровий. Поэтому такое молоко можно давать детям. В редких исключениях оно вызывает аллергию, чего не скажешь о коровьем.

Большой объем аминокислот. Особенностью козьего молока является содержание аминокислот, которые человеческий организм не производит. Помимо этого в нем много таурина, в котором нуждается наш мозг. Благодаря этим особенностям козье молоко похоже на грудное.

Уникальный состав жира. Жир в козьем молоке на порядок отличается от коровьего, поскольку в нем больше жирных кислот, которые нужны нашей коже и мозгу.

Большое количество витаминов и минералов. В этом продукте о большом количестве содержится калий, кальций, селен, фосфор и хлор. Помимо этого в нем много витаминов группы В. А вот фолиевой кислоты в козьем молоке меньше, чем в коровьем. Поэтому беременным женщинам лучше всего пить коровье, нежели козье.