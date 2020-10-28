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Названо самое нелюбимое блюдо россиян из детства

Анастасия Иванова
50 минут назад
Россияне назвали самое нелюбимое блюдо детства. Об этом сообщает исследование сервиса экспресс-доставки «Самокат», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».
В опросе приняли участие более трех тысяч людей. Более трети опрошенных заявили, что самой невкусной едой их кормили в детском саду, а именно кашей с комочками. На втором месте оказался холодец. А третью строчку разделили оливки и маслины.
В список нелюбимых блюд также вошли рыбные котлеты, оладьи из печени, кисель, селедка под шубой, гороховое пюре, компот с черносливом и голубцы или фаршированный перец.
Согласно результатам опроса, у большинства россиян с возрастом вкусовые предпочтения изменились. В рейтинг блюд, которые полюбились в более позднем возрасте, вошли маслины и оливки, кабачки, лук, чеснок, суп, холодец, томатный сок и многое другое.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Росконтроль выбрал лучшие рыбные консервы.
Еда,
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