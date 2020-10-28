Названо самое нелюбимое блюдо россиян из детства

Россияне назвали самое нелюбимое блюдо детства. Об этом сообщает исследование сервиса экспресс-доставки «Самокат», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более трех тысяч людей. Более трети опрошенных заявили, что самой невкусной едой их кормили в детском саду, а именно кашей с комочками. На втором месте оказался холодец. А третью строчку разделили оливки и маслины.

В список нелюбимых блюд также вошли рыбные котлеты, оладьи из печени, кисель, селедка под шубой, гороховое пюре, компот с черносливом и голубцы или фаршированный перец.