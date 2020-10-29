Врач рассказала о фрукте, укрепляющем иммунитет 

"В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E — это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет",
"Употреблять фрукт лучше в первой половине дня: он очень калориен, дает ощущение сытости. Утром авокадо надолго зарядит энергией. Можно сделать авокадо-тост, добавить его в смузи, салаты. Его можно использовать как заправку к салатам. Кроме того, авокадо может сыграть роль сливочного масла в классическом бутерброде с красной рыбой, с икрой. Это вкусное и полезное сочетание",
"Самое главное при выборе авокадо — посмотрите, есть ли затемнения. Они означают, что уже пошел окислительный процесс, процесс разложения у самого плода. Такой авокадо нельзя покупать, его даже не должно быть на полке. Проверьте выемку, откуда растет плодоножка. Если вы ее убираете, и под ней зелено-желтый цвет, авокадо можно употреблять. Если внутри все темное, такой авокадо покупать не стоит",