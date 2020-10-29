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Врач рассказала о фрукте, укрепляющем иммунитет 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Врач рассказала о фрукте, укрепляющем иммунитет
Фото: Depositphotos
Употребление авокадо в холодное время года положительно сказывается на иммунитете. О полезных свойствах фрукта рассказала в интервью радио Sputnik консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.

"В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E — это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет",

— отметила Сергиенко.
Авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты и другие жиры, которые продлевают жизнь, укрепляют сердечно-сосудистую систему, участвуют во всех процессах организма, даже в гормональных, отметила консультант по лечебному питанию.

"Употреблять фрукт лучше в первой половине дня: он очень калориен, дает ощущение сытости. Утром авокадо надолго зарядит энергией. Можно сделать авокадо-тост, добавить его в смузи, салаты. Его можно использовать как заправку к салатам. Кроме того, авокадо может сыграть роль сливочного масла в классическом бутерброде с красной рыбой, с икрой. Это вкусное и полезное сочетание",

— добавила Сергиенко.
Но если у вас есть проблемы с печенью, употребление авокадо, как и большинства жирных продуктов, стоит ограничить, посоветовала диетолог.
Марина Сергиенко также объяснила, как выбрать правильный авокадо.

"Самое главное при выборе авокадо — посмотрите, есть ли затемнения. Они означают, что уже пошел окислительный процесс, процесс разложения у самого плода. Такой авокадо нельзя покупать, его даже не должно быть на полке. Проверьте выемку, откуда растет плодоножка. Если вы ее убираете, и под ней зелено-желтый цвет, авокадо можно употреблять. Если внутри все темное, такой авокадо покупать не стоит",

— заключила Сергиенко.
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