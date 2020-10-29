Названы продукты, полезные для женщин старше 40 лет 

Диетолог Елена Кален рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион женщинам после 40 лет, чтобы снизить вес и в целом улучшить здоровье. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт отметила, что с возрастом в организме женщины иссякает запас эстрогена. Этот гормон участвует в обменных процессах и отвечает за эмоциональную стабильность. Дефицит эстрогена приводит к быстрой утомляемости и раздражительности.

Ряд продуктов богаты эстрогеном, и диетолог советует включить их в рацион после 40. Это яблоки и абрикосы, льняное масло и гранаты, фасоль, нут, горох и соя, сельдерей, шпинат, спаржа и баклажаны, семена тыквы, птица, рыба, моллюски, устрицы и кальмары, куркума и имбирь.

Поддержать гормональный фон также помогут цельнозерновые злаки — рожь, овес, отруби, бурый рис и ячмень.

Специалист призвала женщин после 40 не садиться на жесткие диеты и не устраивать разгрузочные дни не кефире и гречке. Питаться нужно разнообразно, в рационе должно быть больше свежих овощей и рыбы.

Важно не забывать про физическую активность. Сжечь калории и поддержать тело в тонусе помогут бег, гимнастика, плавание. Можно просто гулять — свежий воздух необходим для улучшения кровообращения и обмена веществ.

Кроме того, нужно пить достаточно воды — она участвует в расщеплении жира и сохранении упругости кожи, добавила Елена Кален.