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Беременность

Названы продукты, полезные для женщин старше 40 лет 

Medical Note 52 минуты назад
Названы продукты, полезные для женщин старше 40 лет
Фото: Medical Note
Диетолог Елена Кален рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион женщинам после 40 лет, чтобы снизить вес и в целом улучшить здоровье. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт отметила, что с возрастом в организме женщины иссякает запас эстрогена. Этот гормон участвует в обменных процессах и отвечает за эмоциональную стабильность. Дефицит эстрогена приводит к быстрой утомляемости и раздражительности.
Ряд продуктов богаты эстрогеном, и диетолог советует включить их в рацион после 40. Это яблоки и абрикосы, льняное масло и гранаты, фасоль, нут, горох и соя, сельдерей, шпинат, спаржа и баклажаны, семена тыквы, птица, рыба, моллюски, устрицы и кальмары, куркума и имбирь.
Поддержать гормональный фон также помогут цельнозерновые злаки — рожь, овес, отруби, бурый рис и ячмень.
Специалист призвала женщин после 40 не садиться на жесткие диеты и не устраивать разгрузочные дни не кефире и гречке. Питаться нужно разнообразно, в рационе должно быть больше свежих овощей и рыбы.
Важно не забывать про физическую активность. Сжечь калории и поддержать тело в тонусе помогут бег, гимнастика, плавание. Можно просто гулять — свежий воздух необходим для улучшения кровообращения и обмена веществ.
Кроме того, нужно пить достаточно воды — она участвует в расщеплении жира и сохранении упругости кожи, добавила Елена Кален.
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Женский форум
Еда , Елена Кален , РИА Новости
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