Названы спасительные продукты для женщин после 40

Диетолог Елена Кален назвала продукты, которые стоит включать в рацион женщинам старше 40 лет. Ее слова приводит РИА Новости.
Чтобы снизить вес и в целом улучшить состояние организма, нужно употреблять льняное масло, фасоль, нут, горох, сою, шпинат, яблоки и абрикосы, гранаты, птицу, рыбу, моллюсков, устрицы, куркуму и имбирь.
Гормональный фон помогут поддерживать цельнозерновые злаки: рожь, овес, отруби, бурый рис и ячмень.
"Главное — питаться разнообразно, включите в рацион побольше свежих овощей и рыбу. Не забывайте и о физической активности. Бег, зарядка, гимнастика, плавание — упражнения, которые помогут сжечь калории и поддержать тело в тонусе. Можно просто погулять. Свежий воздух необходим для улучшения кровообращения и обмена веществ. Важно пить достаточно воды. Она участвует в расщеплении жира и сохранении упругости кожи",
— подвела итог диетолог.
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