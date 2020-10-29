Названы спасительные продукты для женщин после 40

"Главное — питаться разнообразно, включите в рацион побольше свежих овощей и рыбу. Не забывайте и о физической активности. Бег, зарядка, гимнастика, плавание — упражнения, которые помогут сжечь калории и поддержать тело в тонусе. Можно просто погулять. Свежий воздух необходим для улучшения кровообращения и обмена веществ. Важно пить достаточно воды. Она участвует в расщеплении жира и сохранении упругости кожи",