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Беременность

Диетолог назвала продукты, спасающие организм женщин после 40 лет 

Стелла Шмель 39 минут назад
Названы спасительные продукты для женщин после 40
Фото: depositphotos.com
Диетолог Елена Кален назвала продукты, которые стоит включать в рацион женщинам старше 40 лет. Ее слова приводит РИА Новости.
Чтобы снизить вес и в целом улучшить состояние организма, нужно употреблять льняное масло, фасоль, нут, горох, сою, шпинат, яблоки и абрикосы, гранаты, птицу, рыбу, моллюсков, устрицы, куркуму и имбирь.
Гормональный фон помогут поддерживать цельнозерновые злаки: рожь, овес, отруби, бурый рис и ячмень.

"Главное — питаться разнообразно, включите в рацион побольше свежих овощей и рыбу. Не забывайте и о физической активности. Бег, зарядка, гимнастика, плавание — упражнения, которые помогут сжечь калории и поддержать тело в тонусе. Можно просто погулять. Свежий воздух необходим для улучшения кровообращения и обмена веществ. Важно пить достаточно воды. Она участвует в расщеплении жира и сохранении упругости кожи",

— подвела итог диетолог.
Ранее "Рамблер" писал про 5 опасных симптомов, которые все игнорируют, а зря.
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Женский форум
Еда , Елена Кален , РИА Новости
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