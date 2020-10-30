Раскрыт секрет идеального жареного картофеля

Британский повар Том Уэстерленд (Tom Westerland) рассказал о своем способе приготовления идеального жареного картофеля. О его рецепте написало издание Daily Mirror.

Повар рекомендует использовать сорта с низким содержанием сахара, такие как «Марис Пайпер» или «Кинг Эдвард». Почистив и нарезав картофель на ломтики с множеством граней, он заливает их водой, добавляет соль и ставит на огонь. Теперь нужно довести воду до кипения и выждать семь минут.

«В этом секрет моей картошки, — объясняет Уэстерленд. — Я называю его семиминутным трюком».

Повар сливает воду через дуршлаг, дает картофелю обсохнуть, а затем трясет его в дуршлаге, посыпая солью. После этого картофель остается выложить на противень с говяжьим жиром, поставить в духовку, разогретую до 200 градусов, и готовить, пока он не приобретет золотистый оттенок.