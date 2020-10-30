Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

Повар рассказал о секрете идеального жареного картофеля 

Lenta.ru 23 минуты назад
Раскрыт секрет идеального жареного картофеля
Фото: Lenta.ru
Британский повар Том Уэстерленд (Tom Westerland) рассказал о своем способе приготовления идеального жареного картофеля. О его рецепте написало издание Daily Mirror.
Повар рекомендует использовать сорта с низким содержанием сахара, такие как «Марис Пайпер» или «Кинг Эдвард». Почистив и нарезав картофель на ломтики с множеством граней, он заливает их водой, добавляет соль и ставит на огонь. Теперь нужно довести воду до кипения и выждать семь минут.

«В этом секрет моей картошки, — объясняет Уэстерленд. — Я называю его семиминутным трюком».

Повар сливает воду через дуршлаг, дает картофелю обсохнуть, а затем трясет его в дуршлаге, посыпая солью. После этого картофель остается выложить на противень с говяжьим жиром, поставить в духовку, разогретую до 200 градусов, и готовить, пока он не приобретет золотистый оттенок.
Видео дня. Куда пропала российская певица с мужским голосом
Последние новости
Путин допустил передачу Азербайджану занятых Арменией районов в Карабахе Путин допустил передачу Азербайджану занятых Арменией районов в Карабахе «Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group «Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group Стали известны подробности о личности напавшего на церковь в Ницце террориста Стали известны подробности о личности напавшего на церковь в Ницце террориста
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нарколог объяснил, почему Славу не берет алкоголь
Нарколог объяснил, почему Славу не берет алкоголь
«Я поступила подло»
«Я поступила подло»
«Бездарное существо, пытающееся заработать»
«Бездарное существо, пытающееся заработать»
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Почему может навсегда измениться цвет глаз
10:03
Почему может навсегда измениться цвет глаз
Здоровье
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
05:51
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
Здоровье
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
02:57
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
Звёзды Любовь
Самые необычные близнецы планеты
11:02
Самые необычные близнецы планеты
Здоровье
Вера Алентова неприятно удивила новым обликом
03:11
Вера Алентова неприятно удивила новым обликом
Звёзды Красота
Как быстро удалить пятна от йода и зеленки
02:31
Как быстро удалить пятна от йода и зеленки
Дом и сад
5 простых способов очистить воду из-под крана
04:25
5 простых способов очистить воду из-под крана
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение