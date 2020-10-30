Раскрыт секрет идеального жареного картофеля 

Британский повар Том Уэстерленд рассказал о способе для приготовления идеальной жареной картошки. Об этом сообщает Daily Mirror.

Для такого способа приготовления Уэстерленд рекомендует использовать сорта картошки с низким содержанием сахара. Например «Марис Пайпер» или «Кинг Эдвард». Сначала он чистит и режет картофель, а потом заливает его водой и ставит на огонь. После закипания картофель должен варится семь минут.

«В этом секрет моей картошки. Я называю его семиминутным трюком», — объясняет Уэстерленд.

После этого повар сливает воду и дает картофелю обсохнуть, а после трясет в миске, посыпая солью. Далее картофель необходимо запечь на говяжьем жире в духовке, разогретой до 200 градусов.