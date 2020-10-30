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Беременность

В Роскачестве нашли лучший кетчуп 

Елизавета Назарова 30 октября 2020
Роскачество провело исследование и назвало лучшие марки кетчупа. Об этом сообщает "Лента.ру".
Эксперты проверили качество, вкус и состав соусов марок «Балтимор», «Слобода», «То, что надо», «Красная цена», «Махеевъ», «365» и Heinz.
Выяснилось, что требованиям безопасности и качества соответствуют только два бренда «Слобода» и Heinz. Три производителя использовали для приготовления соуса сорбиновую кислоту, еще четыре использовали бензойную. В составе двух марок нашли сахарин. Пять брендов используют крахмал, но указали его присутствие в составе. Больше всего добавок было обнаружено в кетчупе «Красная цена».
Ранее "Рамблер" сообщал, что выбраны лучшие рыбные консервы.
Еда , Видео
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