Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Беременность

Врачи рассказали о помогающих справиться с тревогой завтраках 

Lenta.ru 3 часа назад
Врачи рассказали о завтраках против стресса
Фото: Lenta.ru
Американский диетолог Майя Феллер (Maya Feller) и врач Саманта Элкриф (Samantha Elkrief) рассказали о завтраках, которые помогают справиться с тревогой. Экспертов опросило издание Huffington Post.
По мнению Феллер, авокадо — это один из лучших ингредиентов для здорового завтрака. Когда нет времени, можно обойтись бутербродом из ломтика авокадо на хлебе с добавлением тмина, черного перца и соли. В других случаях диетолог рекомендует запечь половинку авокадо с яйцом.
Яйцо — еще один ценный продукт. Эксперт советует не пренебрегать желтками: они богаты холином и цинком, которые связывают с пониженной тревожностью. Кроме того, по ее словам, 12 граммов белка, которые содержатся в паре яиц, помогают стабилизировать уровень сахара в крови.
Феллер советует включить в завтрак фильтрованный йогурт — например, греческий или скир. «Между кишечником и головным мозгом существует не до конца исследованная связь, — поясняет она. — Пища, которая полезна для кишечной микрофлоры, может поспособствовать укреплению здоровья и пищеварительной системы, и мозга».
Врач Саманта Элкриф рекомендует есть лосось и другую жирную рыбу. Они содержат омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые ослабляют симптомы тревожности. «К тому же лосось имеет противовоспалительные свойства и является хорошим источником белка», — утверждает она.
Также полезны ягоды, богатые витамином C, и овсянка. «Каша не только позволит начать день с внушительной дозы питательных микроэлементов, таких как кальций, железо, магний, калий и B5, — говорит Феллер. — Это богатое клетчаткой блюдо поможет надолго утолить голод и весь день будет поддерживать уровень сахара в крови».
Ранее сообщалось, что специалисты из университета Бата в Великобритании раскрыли опасность привычки пить кофе по утрам. Они обнаружили, что плохой сон и употребление кофе негативно повлияли на уровень сахара, который повысился на 50 процентов.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть чеснок
Последние новости
Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам Нурмагомедов назвал Макрона тварью и обратился к мусульманам Азербайджан неудачно атаковал ключевой город Нагорного Карабаха Азербайджан неудачно атаковал ключевой город Нагорного Карабаха «Хакеров ГРУ» снова обвинили в атаке на Демпартию США «Хакеров ГРУ» снова обвинили в атаке на Демпартию США
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Почему может навсегда измениться цвет глаз
10:03
Почему может навсегда измениться цвет глаз
Здоровье
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
05:51
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
Здоровье
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
02:57
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
Звёзды Любовь
Самые необычные близнецы планеты
11:02
Самые необычные близнецы планеты
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение