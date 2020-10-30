Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Беременность

Врачи рассказали о завтраках против стресса 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Врачи рассказали о завтраках против стресса
Фото: depositphotos.com
Диетолог Майя Феллер и врач Саманта Элкриф рассказали о завтраках, которые способны помочь справиться с тревогой. Об этом сообщает издание Huffington Post.
Феллер утверждает, что авокадо является одним из лучших продуктов для здорового завтрака. Диетолог рекомендует сделать с ним бутерброд с добавлением тмина, черного перца и соли или запечь половину авокадо с яйцом.
Эксперты также назвали ценным продуктом яйцо, однако при этом они отметили, что не стоит пренебрегать желтками, поскольку они богаты холином и цинком, которые связывают с пониженной тревожностью. Также сообщается, что 12 граммов белка, которые содержатся в паре яиц, помогают стабилизировать уровень сахара в крови.
Еще врачи рекомендуют включать в свой завтрак фильтрованный йогурт, например греческий или скир, а также лосось и другую жирную рыбу — в них содержатся омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые ослабляют симптомы тревожности. Также полезны ягоды, богатые витамином C, и овсянку.
Ранее «Рамблер» писал о том, что раскрыт секрет идеального жареного картофеля.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть чеснок
Женский форум
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Почему может навсегда измениться цвет глаз
10:03
Почему может навсегда измениться цвет глаз
Здоровье
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
05:51
Как научиться вставать рано, если вы «сова»
Здоровье
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
02:57
Фанаты заговорили о новом романе Бузовой
Звёзды Любовь
Самые необычные близнецы планеты
11:02
Самые необычные близнецы планеты
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение