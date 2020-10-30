Врачи рассказали о завтраках против стресса 

Диетолог Майя Феллер и врач Саманта Элкриф рассказали о завтраках, которые способны помочь справиться с тревогой. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Феллер утверждает, что авокадо является одним из лучших продуктов для здорового завтрака. Диетолог рекомендует сделать с ним бутерброд с добавлением тмина, черного перца и соли или запечь половину авокадо с яйцом.

Эксперты также назвали ценным продуктом яйцо, однако при этом они отметили, что не стоит пренебрегать желтками, поскольку они богаты холином и цинком, которые связывают с пониженной тревожностью. Также сообщается, что 12 граммов белка, которые содержатся в паре яиц, помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

Еще врачи рекомендуют включать в свой завтрак фильтрованный йогурт, например греческий или скир, а также лосось и другую жирную рыбу — в них содержатся омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, которые ослабляют симптомы тревожности. Также полезны ягоды, богатые витамином C, и овсянку.