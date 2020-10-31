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Беременность

Названы продукты, вызывающие мигрень 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Врач-невролог ЦКБ Управления делами президента России Валерий Куваев рассказал о факторах, вызывающих мигрень.
Он пояснил, что, хотя у каждого человека могут быть индивидуальные триггеры недомогания, оно очень часто возникает в качестве реакции на некоторые продукты.

"На самом деле главные провокаторы здесь — красные и игристые вина", — отметил специалист в комментарии "Аргументам и фактам".

По его словам, шоколад также может выступать в качестве триггера, однако, в соответствии с последними данными, это происходит несколько реже, чем полагалось ранее.
Также Куваев подчеркнул, что фактором, провоцирующим головную боль чаще, чем еда или напитки, является голод.
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Еда , Видео , Аргументы и Факты
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