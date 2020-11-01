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Врач рассказала о полезных свойствах определенной колбасы 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Врач рассказала о полезных свойствах колбасы
Фото: Lenta.ru
Врач Инна Мазько рассказала о полезных свойствах определенного вида колбасы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам гастроэнтеролога, натуральные колбасы, изготовленные по ГОСТу, являются отличным источником энергии и белков. Она отметила, что жиры, которые содержатся в продукте, очень питательны, а в субпродуктах много витаминов.
Специалист также сообщила, что в кровяной колбасе содержится много железа, которое помогает при упадке сил и даже потере крови. Помимо этого, данный вид колбасы полезен при анемии. Тем не менее эксперт предупредила, что большинство современных колбас не отличается хорошим составом.
Ранее Мазько рассказала о смертельной опасности колбасы. По ее словам, в лучшем случае в колбасе содержится 40 процентов мяса, зачастую низкого качества, остальное — желатин, соя, пищевые добавки, крахмал, усилители вкуса и красители. Нитриты, которые используют для придания продукту розового цвета, вызывают рак. А содержащиеся в колбасе фосфаты провоцируют развитие остеопороза и рахита.
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