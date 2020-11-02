Из всех продуктов, которые мы едим каждый день, самый популярный — хлеб. Однако мы все очень часто слышим, что хлебобулочные изделия только вредят нашему здоровью. Но специалисты объясняют, что модно даже помочь своему здоровью нужным хлебом. Как выяснил "Рамблер", надо только разобраться в составе.

Из всех вариантов, доступных нам в магазинах, особое внимание стоит обратить на цельнозерновой хлеб. Именно в таких продуктах зерно используется полностью, а значит содержит проростки, эндосперм, отруби, которые насыщают организм необходимыми белками, клетчаткой, минералами и витаминами.

Именно цельнозерновой хлеб лучше усваивается и, не нарушая обмен веществ, активизирует работу кишечника.

При этом хлеб, который состоит из зерна дольше, чем на 50% называют цельнозерновым. Поэтому нужно обращать внимание на состав, чтобы убедиться в том, что хлеб на 100% цельнозерновой.

Отруби в составе хлеба содержат важную для организма клетчатку, которая выводит токсины и замедляет усвоение углеводов — из-за этого приходит в норму уровень глюкозы и инсулина в крови. В них также высокая концентрация цинка и витаминов B6, B12. Такая комбинация даже влияет на нервную систему — успокаивает и дарит чувство насыщения.

Кроме того, в составе хлеба не должно быть искусственных ароматизаторов и красителей и гидрогенизированных масел. Видите добавки со сложным названием — лучше отложите эту буханку в сторону.