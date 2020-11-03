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Беременность

Названа новая опасность кофе 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Названа новая опасность кофе
Фото: РИА Новости
Потребление большого количества кофе может сказаться на психическом здоровье. К такому выводу пришли опрошенные порталом Huffington Post эксперты.
Стимулирующие эффекты напитка имитируют или обостряют симптомы тревожного расстройства, считают специалисты.
Исследования показали, что организм людей по-разному реагирует на кофе: кто-то может выпить тройную порцию эспрессо и лечь спать, а другие от такого же количества напитка будут весь день в напряжении. В целом, люди с существовавшими ранее симптомами тревожного расстройства более чувствительны к кофеину, говорится в статье.

"Такое расхождение в реакции может быть связано с генетическими различиями, принятием лекарств, таких как оральные контрацептивы, а также с тем, какое количество кофеина является нормой для организма",

— отмечает профессор Американского университета психологии Лаура Джулиано.
Популярный напиток вызывает у некоторых людей нервозность и беспокойство из-за того, что кофеин блокирует рецепторы в мозге, отвечающие за аденозин. Это химическое соединение регулирует многие процессы в организме, в том числе стимуляцию сна и подавление бодрости.
Специалисты рекомендуют пить не больше 400 мг кофе в день, что эквивалентно четырем чашкам. Чтобы уменьшить зависимость от этого напитка, необходимо постепенно снижать его потребление в течение двух-трех недель.
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