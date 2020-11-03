Названа новая опасность кофе 

Потребление большого количества кофе может сказаться на психическом здоровье. К такому выводу пришли опрошенные порталом Huffington Post эксперты.

Стимулирующие эффекты напитка имитируют или обостряют симптомы тревожного расстройства, считают специалисты.

Исследования показали, что организм людей по-разному реагирует на кофе : кто-то может выпить тройную порцию эспрессо и лечь спать, а другие от такого же количества напитка будут весь день в напряжении. В целом, люди с существовавшими ранее симптомами тревожного расстройства более чувствительны к кофеину, говорится в статье.

"Такое расхождение в реакции может быть связано с генетическими различиями, принятием лекарств, таких как оральные контрацептивы, а также с тем, какое количество кофеина является нормой для организма",

— отмечает профессор Американского университета психологии Лаура Джулиано.

Популярный напиток вызывает у некоторых людей нервозность и беспокойство из-за того, что кофеин блокирует рецепторы в мозге, отвечающие за аденозин. Это химическое соединение регулирует многие процессы в организме, в том числе стимуляцию сна и подавление бодрости.

Специалисты рекомендуют пить не больше 400 мг кофе в день, что эквивалентно четырем чашкам. Чтобы уменьшить зависимость от этого напитка, необходимо постепенно снижать его потребление в течение двух-трех недель.