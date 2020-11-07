Как экономить при покупке еды

Питание — обязательный пункт в любом личном или семейном бюджете, на который уходит немало средств. «Рамблер» собрал советы пользователей соцсетей на вечную тему — как питаться полезно и при этом недорого. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Составьте меню и список продуктов на неделю

Aleksandr: «Надо покупать продукты строго по списку. И ничего лишнего. На автоматические покупки в магазинах, например, какие-то шоколадки и мелкие радости могут уходить существенные суммы».

Леля: «Составлять список продуктов перед походом в магазин. И меню на неделю и покупать исключительно то, что необходимо для этого».

Sergej M: «Перед походом в магазин обязательно составьте меню, то есть то, что вы собираетесь приготовить. И уже на основе составленного меню покупайте продукты. Если с памятью проблема, можете составить список».

Marta: «Когда покупаешь продукты, всегда представляй, что ты будешь готовить, на сколько дней, что ещё нужно для задуманного блюда. Прежде, чем что-то купить, подумай: успеете ли вы съесть это количество до следующего похода в магазин. Разработайте примерное меню на неделю».

Дина: «Как минимум, надо ходить со списком. Тогда вы будете покупать только продукты, которые действительно необходимы, и вы их используете».

Научитесь готовить из остатков

Леля: «Нужно уметь готовить из остатков того, что есть в холодильнике, чтобы не ходить постоянно в магазин и докупать что-то».

Sergej M: «Научиться готовить, хотя бы средне. Обязательно по классическим рецептам плюс собственный опыт».

Marta: «Не ленитесь готовить, даже, если вы работаете, найдите время. Вместо магазинной выпечки, нажарьте простых пирожков, поверьте, они полезнее покупных».

Tarantella: «Всегда бывает множество советов готовить дома, реально, как люди покупают готовую еду в тех же супермаркетах? Ведь непонятно, из чего это было приготовлено, сколько хранилось?»

Дикая хозяйка: «Самое главное — не лениться и готовить самой! Я никогда не покупаю готовые пельмени, котлеты, салаты, выпечку, соки.. все можно готовить самой! Получается намного дешевле и вкуснее!»

Следите за акциями и скидками

Алла Т: «Покупать в магазинах по акции, копить балы на карту этих магазинов, собирать купоны. Короче, если постараться, то можно неплохо сэкономить».

Леля: «Стоит отслеживать акции и по возможности делать закупки в разных магазинах».

Ylanta: «Поменьше готовой еды покупать. Вообще во многих магазинах есть дни со скидкой, с акциями».

Антон: «Стоит покупать продукты по красным и желтым ценникам. Скидки на товары возвращаются через несколько месяцев. Плюс оформить дисконтные карты в торговых сетях, которыми пользуетесь».