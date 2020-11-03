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Россияне назвали главное блюдо праздничного стола 

Анастасия Иванова 1 час назад
Россияне назвали главное блюдо праздничного стола
Фото: depositphotos.com
Сотрудники всероссийского центра изучения общественного мнения провели исследование, в ходе которого выяснили, какое праздничное блюдо россияне считают главным на своем столе.
Вот уже который год половина россиян (49%) считают, что новогодний стол просто невозможен без салата "Оливье". Следом идет не менее популярная "Селедка под шубой".

"Главным праздничным блюдом, которое есть на каждом застолье, россияне считают салат "Оливье". Более четверти (28%) опрошенных полагают, что наших сограждан объединяет салат "Селедка под шубой".

Помимо праздничных салатов, 25% людей выбрали пельмени в качестве главного блюда на нашем столе, а 18% отдали предпочтение борщу.
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