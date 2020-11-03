Раскрыт способ удалить из риса ядовитый компонент

Ученые Шеффилдского университета в Великобритании раскрыли безопасный способ приготовления риса, при котором из продукта удаляется от 50 до 74 процентов мышьяка. На содержание питательных микроэлементов при этом способ никак не повлиял.

Для "обеззараживания риса" ученые использовали метод пропаривания с абсорбцией. Для этого необходимо варить рис в течение пятни минут в кипяченой воде. Затем слить воду и заменить ее на чистую. Далее рис варится до готовности на медленном огне.

Мышьяк представляет собой водорастворимый канцероген, который легко накапливается в рисе. Рис содержит в десять раз больше мышьяка, чем другие злаки. Известно, что коричневый рис содержит больше мышьяка, чем белый, за счет наличия оболочки, где сконцентрирован токсин.

Способ, представленный учеными, позволяет удалить из коричневого риса 50 процентов мышьяка, а из белого — 74 процента.