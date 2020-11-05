Как сэкономить на продуктах к новогоднему столу

Цены растут. И новогодний стол в этом непростом для всех нас году может обойтись в среднем на 10 тысяч рублей дороже, чем в прошлом. «Вечерка» с помощью экспертов узнала, на каких продуктах можно сэкономить.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Продукты перед Новым годом и без того всегда дорожают. Это называют естественной наценкой. Но есть и дополнительные «вводные»: из-за неурожая пшеницы могут повыситься в цене, скажем, макароны. А красная икра из-за низкого промышленного улова на Камчатке и продажи большей части этих «крох» за рубеж и так уже стоит в среднем на 30 процентов дороже, и это не предел.

— Немного, но дорожать будет все. Во-первых, увеличения объемов производства в целом не предвидится, — говорит экономист Юрий Капштык. — А во-вторых, ретейлеры, как обычно, отреагируют на увеличение спроса. Поэтому советую заранее набросать новогоднее меню и не скоропортящиеся продукты купить уже сейчас.

Красная икра

Без нее для нас Новый год — не праздник. Поэтому не ждем, берем. При покупке смотрите, чтобы срок годности был не менее трех месяцев с начала следующего года: тогда в банках еще не начнет образовываться окись.

Сладости

Шоколад, конфеты тоже лучше купить сейчас. А на зефир, пастилу и печенье лучше пока не зариться. Максимальный срок хранения такой кондитерки — два месяца. К Новому году она уже будет доживать свой век. Покупать сладости можно уже в конце ноября.

Напитки

В список продуктов, которые можно купить заранее, стоит внести соки и алкоголь, цена на который ежегодно увеличивается от 5 до 15 процентов. И еще один момент: смотрите рекомендации по хранению. Тогда не придется перезатаривать холодильник консервными банками, упаковками и бутылками, которые можно хранить в шкафу при комнатной температуре.

Зелень, рыба, мясо

Запаситесь зеленью: нарезали, герметично упаковали и — в морозилку. Тот же рецепт и для филе красной рыбы. А вот с мясом этот номер не пройдет. Замороженное дома, оно потеряет много влаги, что неизбежно скажется на вкусовых качествах.

Колбаса

Для вареной «салатной» колбаски срок еще не подошел, но сырокопченую для нарезки можно покупать. Завернуть в фольгу, чтобы не было доступа бактериям, и хранить в холодильнике.

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