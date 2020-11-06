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Можно ли есть яйца каждый день 

Harper’s Bazaar 6 часов назад
Можно ли есть яйца каждый день
Фото: Harper’s Bazaar
Яйца можно встретить практически в каждом списке полезных продуктов: они полны белка, витаминов, минералов и полезных жиров. Однако, многие диетологи придерживаются мнения, что в больших количествах яйца не только не полезны для организма, но и могут нанести ему серьезный вред. Правда ли это и в каких количествах стоит есть яйца, чтобы получать от них только пользу, рассказываем в нашем материале.
Для начала стоит сказать о пользе продукта. Яйца (куриные, перепелиные или утиные) — кладезь полезных веществ. Яичный белок обеспечивает организм необходимыми аминокислотами (подробнее о них здесь), чем могут похвастаться далеко не все продукты. Желток — источник витаминов А, D, E, К (которые отлично усваиваются благодаря жирам) и практических полного набора витаминов группы В.
Желток богат антиоксидантами — веществами, которые борются со свободными радикалами, защищая организм от повреждений, замедляют воспалительные реакции, помогают справиться с внешними признаками старения, улучшают состояние волос, кожи и ногтей. Кроме того, в яйцах содержатся минералы, укрепляющие кости и суставы и стимулирующие выработку коллагена (о других продуктах, обладающих этим свойством, мы уже рассказывали).
Яйца так же отличный продукт для диетического рациона: они не только обеспечивают организм всем необходимым, но и надолго утоляют голод, тем самым снижая вероятность переедания. Исследование, опубликованное в Европейском журнале питания в 2013 году, подтвердило, что съедая на завтрак яйца (в любом виде, будь то омлет, глазунья или пашот) вы снижаете риск переедания на 30% и чувствуете себя сытыми намного дольше.
Однако при употреблении в больших количествах яйца могут наносить вред организму, а точнее — сердечно-сосудистой системе. Дело в том, что наряду с полезными омега-3 кислотами, яйца содержат липопротеины низкой плотности (плохой холестерин) Одно среднее яйцо содержит около 180 мг ЛПНП при том, что дневная допустимая норма составляет 300 мг.
Таким образом, если вы не хотите заработать проблемы с сердцем, не стоит есть больше одного яйца ежедневно. Конечно, иногда можно съесть и 2, и 3 яйца за раз, ничего критичного в этом не будет, однако делать это ежедневной привычкой не стоит.
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