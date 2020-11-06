COVID-19: от каких продуктов стоит отказаться

Дополнительный вред организму можно нанести, если не следить за питанием при COVID-19. Врачи предупреждают, что коронавирусная инфекция не сочетается с соленой едой и выпивкой. Есть стоит полезные продукты — они помогут победить болезнь.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко объяснил, почему при коронавирусе не стоит употреблять алкогольные напитки и лакомиться соленой едой. Слова медика передает радио Sputnik.

При лечении COVID-19 важно поддерживать правильный водно-солевой баланс в организме, поэтому соленая рыба, соленые огурцы и прочие подобные продукты должны быть исключены из рациона.

«Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», — отметил врач.

По словам Кузьменко, соленая пища загущает кровь, что вредно при лечении коронавируса.

От употребления алкоголя при COVID-19 состояние пациента может существенно ухудшиться, заявлял ранее врач-нарколог Руслан Исаев

«Употребление алкоголя может перевести эту [легкую] форму в среднее или тяжелое течение болезни. Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям», — предупреждал он.

При этом в ходе болезни у человека может срабатывать защитная реакция, отбивающая желание выпить спиртного.

Чтобы успешно справляться с инфекцией, важно употреблять продукты с высоким содержанием витаминов и минералов, подчеркивают медики. Витамин D содержится в печени трески, яичном желтке, рыбе и сливочном масле. Витамин E — в орехах и подсолнечном масле.

Важен и витамин C — поэтому рацион стоит разнообразить шиповником, облепихой, черной смородиной, разными цитрусами и капустой, сладким болгарским перцем.

Полезные вещества — цинк и селен, укрепляющие иммунитет — содержатся в печени (говяжьей или куриной), сыре и орехах. Творог также богат селеном.

Важно помнить, что для профилактики коронавируса и при лечении COVID-19 нельзя использовать антибиотики — они не помогают. Если принимать их в «профилактических» целях, то микроорганизмы могут приспособиться к ним, а иммунитет — ослабнуть. По словам главного внештатного микробиолога Минздрава РФ Романа Козлова, не нужно покупать и принимать антибиотики без рецепта и назначения лечащего врача.

5 ноября консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала «мифом» резкое укрепление иммунитета с помощью лимона, чеснока, лука или аскорбиновой кислоты.

По ее словам, эти продукты действительно имеют пользу и их стоит включать в рацион, но не в качестве способных резко улучшить состояние иммунной системы. Специалист добавила, что аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования.

Провоторова подчеркнула, что никакого особого продукта, способного резко повысить иммунитет, не существует — его состояние складывается из ряда факторов. Так, человеку нужно построить здоровый и сбалансированный рацион, включающий необходимое количество белков, витаминов и микроэлементов. Принимать какие-либо витаминные комплексы, добавила она, можно только по назначению специалиста.

Ранее врач-эпидемиолог Ольга Ненастина в разговоре с РИА «Новости» заявила, что вегетарианцы имеют повышенный риск заражения коронавирусом из-за ослабленного иммунитета. У людей, ограничивающих или исключающих из рациона продукты животного происхождения, может наблюдаться дефицит витаминов D, В2 и В12, а также полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК).

Стоит добавить, что хотя при заболевании COVID-19 соленых продуктов стоит избегать, обычная поваренная соль — хорошее средство для профилактики коронавируса. Об этом говорится в сборнике Временных методических рекомендаций Минздрава РФ

Солевой раствор, который можно использовать при полоскании рта, снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний. Кроме того в соли содержится селен, мощный антиоксидант, а также цинк и витамин D. Особенно полезна соль, добываемая на оренбургском Соль-Илецком месторождении. В килограмме этого продукта присутствует 17 микрограммов селена.