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Диетолог назвала повышающие настроение продукты 

Lenta.ru и ещё 4 11 часов назад
Диетолог назвала повышающие настроение продукты
Фото: Globallookpress.com
Продукты с содержанием некоторых витаминов способны улучшить настроение. Их радиостанции «Говорит Москва» назвала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, в первую очередь внимание надо уделить витаминам B и D, магнию, цинку, йоду. Например, витамин D оказывает антидепрессивный эффект, укрепляет костную систему и иммунитет. Его много в рыбе, печени трески, яичном желтке и молочных продуктах.
Витамины группы B есть в мясе и других продуктах животного происхождения, в цельнозерновых крупах, овсянке долгого приготовления, гречке, хлебе грубого помола и с отрубями.
«Красное мясо надо включать в рацион два-три раза в неделю, а основной упор делать на мясо кролика или птицы. Там же есть необходимый нам цинк. В индейке большое количество триптофана, предшественника серотонина, то есть, гормона удовольствия», — сказала Соломатина.
Она отметила, что уровень «гормона счастья» можно повысить за счет бананов. В них также содержится магний, который помогает расслабляться нервной системе. Еще этого минерала много в орехах, семечках, зеленых листовых овощах.
За производство энергии в организме отвечает в том числе йод. Он есть в водорослях, морской рыбе, хурме, фейхоа, грецких орехах. Микроэлемент холин, содержащийся в яичных желтках, обеспечивает скорость мышления и настроение. Содержащаяся в зелени, овощах и фруктах клетчатка способствует нормальной микрофлоре кишечника.
«Говорят, что кишечник — это второй мозг. Наши желания и наши настроения зависит от нормальной работы нашей микрофлоры. Многие вкусовые пристрастия диктует именно она», — добавила диетолог..
Эксперт в области пищевого поведения, биологических ритмов и здоровья человека Мария Краснова ранее для борьбы с осенней хандрой рекомендовала есть продукты, которые стимулируют синтез серотонина и содержат витамин D.
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Еда , Елена Соломатина , Радиостанция "Говорит Москва"
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