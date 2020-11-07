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Мясников развеял мифы о вредных продуктах 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Мясников развеял мифы о вредных продуктах
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные мифы о вредных продуктах. Об этом он рассказал в своей передаче на телеканале "Россия 1".
По словам врача, чаще всего в список "запрещенных" продуктов попадают мясо, яйца, молоко, растительное масло и вино. Однако сейчас представления медиков об их вреде изменились.
Так, раньше считали, что красное мясо провоцирует инсульты и инфаркты. Мясников заявил, что проведенные исследования опровергают данное убеждение. Однако мясо может способствовать развитию рака кишечника. Врач порекомендовал есть свинину, говядину и баранину не чаще трех раз в неделю.
Что касается куриных яиц, принято считать, что они вредны из-за содержания холестерина. По мнению Александра Мясникова, они обеспечивают организм большим количеством полезных веществ и повышают уровень "хорошего" холестерина в крови.
Также врач развеял миф о вреде вина. Он отметил, что в малых дозах оно хорошо влияет на организм:

«У нас либо пьют наповал, что вызывает колоссальные потери и экономические, и социальные, либо не пьют вообще — завязали».

Мнения специалистов изменились со временем и на счет сливочного масла и молока. Сейчас врачи не выступают против их употребления.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне назвали главное блюдо праздничного стола.
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