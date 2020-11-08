5 продуктов, которые борются с вирусами

Осенью и зимой нашему организму как никогда нужна поддержка в виде витаминов и минералов — для борьбы с сезонными простудами и гриппом, а также общего укрепления иммунитета. В том году это особенно актуально: сейчас мы наблюдаем расцвет новой волны коронавируса, которая бьет весенние рекорды. Собрали 5 основных продуктов для повышения иммунитета, которые просто необходимы в этом сезоне.

Продукты с витамином С

Конечно, лучше всего поднимают иммунитет продукты, содержащие в своем составе витамин C. К ним относятся не только привычные лимоны, апельсины и другие цитрусовые — по словам экспертов, больше всего витамина С содержится в квашеной капусте и болгарском перце. Также витамина С много в различных ягодах. Осенью и зимой лучше всего есть их в замороженном виде — так они сохраняют свою максимальную пользу.

Имбирь

Кажется, о полезных свойствах корня имбиря известно каждому — и мы советуем употреблять его регулярно в сезон простуд и гриппа. Самый простой способ, к тому же полезный для поддержания фигуры, — выпивать имбирный шот каждое утро на голодный желудок, перед завтраком.

Его рецепт прост: стоит всего лишь нарезать имбирь, поместить его в емкость с водой, выжать туда лимонный сок и добавить мед, и оставить бутылку в холодильнике на ночь. Пить полученную настойку можно в течение трех-пяти дней, а потом делать новую.

Тыква

Не самым отчетным продуктом для повышения иммунитета является тыква. Не многие знают, но в ней содержится большое количество бета-каротина. Он помогает клеткам в организме лучше взаимодействовать между собой, что повышает функциональность иммунной системы и, следовательно, защитные свойства организма.

Продукты с витамином D

Особенно в осенне-зимний сезон нашему организму не хватает солнца — а точнее, витамина D. Если уехать в теплые страны, тем более в условиях пандемии, бывает затруднительно, то получать его можно из продуктов. В большом количестве он содержится в рыбе, особенно в лососевом мясе, молоке, льняном, подсолнечном и тыквенном маслах.

Цельнозерновые каши

Каши из цельного зерна — отличный источник необходимых организму микроэлементов. Клетчатка, которая в огромном количеств содержится в кашах, повышает защитные свойства организма. Особенно полезны овсянка, гречка и ячменная каша. Они станут идеальным завтраком в холодный сезон.