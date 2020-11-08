Ешьте, дети, шоколад: 7 полезных свойств

Сладость в радость — такой шоколад положительно влияет на здоровье.

Сделанный из семян какао-дерева, темный шоколад является одним из лучших источников антиоксидантов на планете. Исследования показывают, что темный шоколад может улучшить ваше здоровье и снизить риск сердечных заболеваний. В этой статье рассматриваются 7 преимуществ темного шоколада или какао для здоровья, подтвержденные наукой.

Очень питательный Если вы покупаете качественный темный шоколад с высоким содержанием какао, то он на самом деле довольно питательный. Он содержит приличное количество растворимой клетчатки и богат минералами. 100-граммовая плитка темного шоколада с какао 70—85% содержит:

11 грамм клетчатки

67% РСНП железа

58% от РСНП магния

89% РСНП меди

98% РСНП марганца

В нем также много калия, фосфора, цинка и селена. Конечно, 100 граммов — это довольно большое количество, и вам не следует употреблять его ежедневно. Все эти питательные вещества также содержат 600 калорий и умеренное количество сахара. По этой причине темный шоколад лучше всего употреблять в умеренных количествах . Профиль жирных кислот какао и темного шоколада также превосходен. Жиры в основном насыщенные и мононенасыщенные, с небольшим количеством полиненасыщенных жиров. Он также содержит стимуляторы, такие как кофеин и теобромин, но вряд ли заставит вас бодрствовать ночью, поскольку количество кофеина очень мало по сравнению с кофе.

Мощный источник антиоксидантов

ORAC, присущий какао, означает «способность абсорбировать радикалы кислорода». Это показатель антиоксидантной активности продуктов. По сути, исследователи устанавливают набор свободных радикалов (плохих) в образце пищи и смотрят, насколько хорошо антиоксиданты в пище могут «обезвредить» радикалы. Биологическая значимость значений ORAC подвергается сомнению, потому что они измеряются в пробирке и могут не иметь такого же эффекта в организме.

Стоит упомянуть, что сырые необработанные какао-бобы относятся к числу продуктов с наивысшими показателями, которые были протестированы.

WomanHit.ru

Темный шоколад богат органическими соединениями, которые являются биологически активными и действуют как антиоксиданты. К ним, среди прочего, относятся полифенолы, флаванолы и катехины. Одно исследование показало, что какао и темный шоколад обладают большей антиоксидантной активностью, полифенолами и флаванолами, чем любые другие протестированные фрукты, в том числе черника и ягоды асаи.

Улучшить кровоток и снизить кровяное давление

Флаванолы в темном шоколаде могут стимулировать эндотелий, слизистую оболочку артерий, производить оксид азота (NO). Одна из функций NO — посылать в артерии сигналы расслабления, что снижает сопротивление кровотоку и, следовательно, снижает кровяное давление. Многие контролируемые исследования показывают, что какао и темный шоколад могут улучшить кровоток и снизить кровяное давление, хотя эффекты обычно незначительны. Однако одно исследование на людях с высоким кровяным давлением не показало никакого эффекта, так что относитесь ко всему этому со скептицизмом.

Повышает уровень ЛПВП и защищает ЛПНП от окисления

Потребление темного шоколада может уменьшить несколько важных факторов риска сердечных заболеваний. В контролируемом исследовании было обнаружено, что какао-порошок значительно снижает уровень окисленного холестерина ЛПНП у мужчин. Он также повысил уровень ЛПВП и снизил общий уровень ЛПНП у людей с высоким уровнем холестерина. Окисленный ЛПНП означает, что ЛПНП («плохой» холестерин) вступил в реакцию со свободными радикалами. Это делает частицу ЛПНП реактивной и способной повредить другие ткани. Совершенно очевидно, что какао снижает уровень окисленного ЛПНП. Он содержит множество мощных антиоксидантов, которые попадают в кровоток и защищают липопротеины от окислительного повреждения. Темный шоколад также может снизить инсулинорезистентность, которая является еще одним распространенным фактором риска многих заболеваний, таких как болезни сердца и диабет.

Снизить риск сердечных заболеваний

Химический состав темного шоколада, по-видимому, обладает высокой защитой от окисления ЛПНП. В долгосрочной перспективе это должно привести к тому, что в артериях останется гораздо меньше холестерина, что приведет к снижению риска сердечных заболеваний. Фактически, несколько долгосрочных наблюдательных исследований показывают довольно резкое улучшение. В исследовании 470 пожилых мужчин было обнаружено, что какао снижает риск смерти от сердечных заболеваний на колоссальные 50% за 15-летний период. Другое исследование показало, что употребление шоколада два или более раз в неделю снижает риск образования кальцинированных бляшек в артериях на 32%. Менее частое употребление шоколада не имело никакого эффекта. Еще одно исследование показало, что употребление черного шоколада более 5 раз в неделю снижает риск сердечных заболеваний на 57%. Конечно, эти три исследования являются наблюдательными, поэтому невозможно доказать, что именно шоколад снизил риск. Однако, поскольку биологический процесс известен (снижение артериального давления и окисленные ЛПНП), вполне вероятно, что регулярное употребление темного шоколада может снизить риск сердечных заболеваний.

Защитить вашу кожу от солнца

Биоактивные соединения темного шоколада также могут быть полезны для вашей кожи. Флавоноиды могут защитить от солнечных лучей, улучшить приток крови к коже и увеличить плотность и увлажнение кожи. Минимальная эритемная доза (MED) — это минимальное количество УФ-В-лучей, необходимое для того, чтобы вызвать покраснение кожи через 24 часа после воздействия. В одном исследовании с участием 30 человек MED более чем удвоился после потребления темного шоколада с высоким содержанием флавоноидов в течение 12 недель. Если вы планируете отпуск на пляже, подумайте о том, чтобы есть темный шоколад в предыдущие недели и месяцы.

Улучшить работу мозга

Хорошие новости еще не закончились. Темный шоколад также может улучшить работу вашего мозга. Одно исследование здоровых добровольцев показало, что употребление какао с высоким содержанием флавоноидов в течение пяти дней улучшает приток крови к мозгу. Какао также может значительно улучшить когнитивные функции у пожилых людей с психическими расстройствами.

Это может улучшить беглость речи и улучшить несколько факторов риска заболеваний. Кроме того, какао содержит стимулирующие вещества, такие как кофеин и теобромин, что может быть ключевой причиной того, что оно может улучшить функцию мозга в краткосрочной перспективе.