Как экономить на продуктах без вреда для здоровья

Без еды человек прожить не может, поэтому расходы на продукты — это основная строчка в бухгалтерии каждого из нас. Прокормить самого себя бывает трудно, а если мы говорим о семье, то ценник в супермаркете вызывает по меньшей мере тяжелый вздох. "Рамблер" собрал несколько советов, как сэкономить на продуктах без ущерба здоровью.

Составьте меню

Отсутствие четкого меню на неделю в любом случае приведет вас к лишним тратам. Вы закупите примерный пул продуктов, но для определенного блюда, например, борща обязательно понадобится что-то специфическое, например, свекла. Неиспользованные продукты успеют испортиться и отправятся на помойку. Так что постарайтесь научиться планировать, это сэкономит ваши деньги.

Определите экономные блюда

Очевидно, что приготовить изысканные мидии с голубым сыром выйдет дроже, чем бефстроганов. Поэтому вы можете составить грамотное расписание, в котором будут чередоваться экономные блюда и не очень. Например, сварив бюджетный суп на обед, вы избавите себя от необходимости делать бутерброды из дорогой рыбы или колбасы. Сэконмленные средства можно потратить на дорогой ужин или просто оставить.

Сезонные овощи

Покупать сезонные овощи и фрукты полезно, потому что так вы сможете разнообразить набор покупаемых продуктов и питаться более разнообразно. К тому же, это поможет сэкономить. Учитесь пробовать новые вкусы, меняйте свои привычки. Если человек ест всю жизнь одинаковые блюда, он не становится здоровее, так как плучает один и тот же набор микроэлементов.

Собирайте баллы

В крупных супермаркетах предусмотрены бонусные карты, на которых можно накопить баллы. Мы советуем не тратить баллы зря, настанет момент, когда денег будет впритык, и вот тогда спасительные баллы помогут порадовать себя и близких. Также вы можете пользоваться доставкой и не тратить деньги на поездки в магазин.

Откажитесь от вредного

Посчитайте, сколько денег в месяц уходит на шоколад, никотин, жвачки, чипсы и прочие вредные продукты. Уверены, сумма вас впечатлит. Постарайтесь отказаться от пищевого мусора, за это вам скажет спасибо не только ваш кошелек, но и желудок.