Пользовательница TikTok с ником itsmeju1iette опубликовала ролик, в котором показала необычный способ приготовить стейк. Видео стало популярным, набрав более 1,6 миллиона просмотров. Однако пользователей соцсети удивило, что для готовки был выбран тостер.

В ролике девушка загрузила два куска мяса в тостер, в котором обычно поджаривают хлеб. По ее словам, мясо достаточно хорошо запеклось и было готово к употреблению. Тиктокерша попробовала мясо, добавив к нему соус.

Помимо TikTok, видео также разошлось в Twitter и там набрало еще 1,5 миллиона просмотров. В комментариях многие удивились такому подходу к приготовлению стейка. «Все совсем неправильно. И тостер, и как она его ест. И столько этого соуса», — написал один из юзеров. Другой пользователь посчитал, что мясо, хотя на вид и похоже на приготовленное, на деле все еще может быть опасным для употребления.