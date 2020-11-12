Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Памелы Андерсон
Прожарка Памелы Андерсон Смотреть онлайн ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Необычный способ приготовить стейк удивил пользователей соцсети 

Lenta.ru 6 часов назад
Пользовательница TikTok с ником itsmeju1iette опубликовала ролик, в котором показала необычный способ приготовить стейк. Видео стало популярным, набрав более 1,6 миллиона просмотров. Однако пользователей соцсети удивило, что для готовки был выбран тостер.
В ролике девушка загрузила два куска мяса в тостер, в котором обычно поджаривают хлеб. По ее словам, мясо достаточно хорошо запеклось и было готово к употреблению. Тиктокерша попробовала мясо, добавив к нему соус.
Помимо TikTok, видео также разошлось в Twitter и там набрало еще 1,5 миллиона просмотров. В комментариях многие удивились такому подходу к приготовлению стейка. «Все совсем неправильно. И тостер, и как она его ест. И столько этого соуса», — написал один из юзеров. Другой пользователь посчитал, что мясо, хотя на вид и похоже на приготовленное, на деле все еще может быть опасным для употребления.
Ранее пользовательница TikTok с ником mort_allie приготовила лимонад по рецепту 1872 года, найденной в старинной поваренной книге. Однако результат девушке не понравился.
Последние новости
Зеленский госпитализирован с коронавирусом Зеленский госпитализирован с коронавирусом Пашинян раскрыл последствия отказа от соглашения по Карабаху Пашинян раскрыл последствия отказа от соглашения по Карабаху В Москве ввели еще одно ограничение из-за коронавируса В Москве ввели еще одно ограничение из-за коронавируса
Женский форум 1
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
03:25
Стало известно о банкротстве экс-супруга Кабо
Звёзды Любовь
12 трюков для идеальной чистоты в квартире
04:00
12 трюков для идеальной чистоты в квартире
Дом и сад
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
10:05
Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
Еда Здоровье
Что стало с Натальей Шевель после развода с Краско
02:53
Что стало с Натальей Шевель после развода с Краско
Любовь Звёзды
Привычки, которые гробят здоровый сон
09:11
Привычки, которые гробят здоровый сон
Здоровье
Певица МакSим призналась в проблемах с алкоголем
03:52
Певица МакSим призналась в проблемах с алкоголем
Звёзды
Российский юморист решил срезать лишнюю кожу
02:51
Российский юморист решил срезать лишнюю кожу
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение