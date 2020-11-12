В Сети поделились оригинальным способом приготовления стейка. Пользователи назвали такой подход неоднозначным. Девушка с ником @itsmeju1iette опубликовала видео в TikTok, на котором запечатлен процесс приготовления стейка. Для того, чтобы зажарить мясо, девушка решила использовать тостер. Она взяла два куска и положила их в отделения, куда обычно ставят хлеб. По утверждению блогерши, мясо получилось сочным и вкусным.

В Сети поставили под сомнение такой способ приготовления мяса. Один из комментаторов убежден, что стейк только на первым взгляд выглядит готовом - на самом же деле мясо сырое и все еще опасно для употребления.

"Все совсем неправильно. И тостер, и как она его ест. И столько этого соуса",