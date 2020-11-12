Раскрыт самый безопасный способ готовки риса 

Рис — любимый продукт китайцев. Они едят его каждый день и уверяют, что именно этот продукт отвечает за их стройность. Но ученые утверждают, что на первый взгляд полезный продукт может быть вредным, если его неправильно приготовить. Специалисты рассказали, как правильно варить рис, чтобы получить от него максимум пользы.

Специалисты провели ряд экспериментов, которые продемонстрировали, что рис может накапливать мышьяк, помимо этого в несколько раз возрастает риск смерти от недугов сердца и сосудов. Эксперты выяснили, как можно уменьшить уровень неорганического мышьяка в рисе. Для этого крупу необходимо ополаскивать или мыть, а также прибегать к безопасным методикам готовки. Оказалось, что в процессе пропаривания воды испаряется большинство вредных веществ, при этом польза риса сохраняется.

Специалисты подчеркивают, что воду нужно прокипятить, затем засыпать туда промытый рис и варить его около пяти минут. После этого нужно слить воду, которая вывела большое количество мышьяка, а затем налить свежую, желательно кипяченую горячую. Варите рис на медленном огне под закрытой крышкой, пока вода не выкипит, а крупа — не проварится. Специалисты рассказали, что такая методика позволяет вывести чуть больше половины неорганических соединений из бурого риса и более семидесяти процентов — из белого риса. При этом большинство питательных веществ (фосфор, магний, калий, цинк и марганец) в рисе будет сохраняться.