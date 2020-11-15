Украинский способ сварить овощи за пять минут 

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На просторах Сети можно найти немало полезных лайфхаков. Так например, одна из пользовательниц поделилась советом своей украинской подруги о том, как сварить овощи за пять минут. Этот совет точно пригодится, когда в каждой российской семье настанет время "Оливье".

Как выяснил "Рамблер", метод этот не требует никаких особых "примочек".

Итак, овощи (свеклу, морковь, картофель) следует сначала порезать на мелкие кубики. Интересно, что делать это пока овощи сырые, то гораздо легче порезать их на ровные одинаковые кубики.

Затем нужно переложить нарезанные овощи в кастрюлю, добавить одну ложку растительного масла и перемешать.

Далее поставить кастрюлю на плиту, включив сильный огонь. Когда овощи "зашипят", добавьте 50 миллилитров воды и снова их перемешайте.

Затем закройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь, и готовьте еще пять минут.

После этого нужно снять кастрюлю с огня, но до полного остывания не открывать крышку, чтобы овощи "дошли".