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Раскрыт главный секрет идеального пюре 

Passion.ru 6 часов назад
Раскрыт главный секрет идеального пюре
Фото: Passion.ru
Эти простые секреты, по заверениям кулинаров, выведут привычное блюдо на совершенно новый уровень.
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, повара на Reddit активно обсуждали, как улучшить вкус популярного блюда, которое многим знакомо с детства. Многие из них сошлись во мнении, что залогом успеха станет повышение жирности блюда. Для этого, по их словам, в него стоит класть больше сливочного масла или сливок. В качестве подтверждения своей правоты они напомнили завет культового французского шефа Людо Лефевра, рекомендовавшего придерживаться формулы «кило масла на кило картофеля».
Другие кулинарные мастера напомнили, что существует ряд альтернативных жиров, которые добавят еще и аромата блюду.

«Сливочный сыр — идеальный вариант для пюре. В нем не только много жира, но и хорошая доза пикантной молочной кислинки (а также эмульгаторы и загустители), которая поможет добавить блюду пикантности»,

— пояснили они. Еще одна звезда кухни вспомнила о том, что необходимо солить картошку, чтобы она не была пресной. Также все сошлись во мнении, что при приготовлении пюре нужно использовать не миксер а толкушку, чтобы сохранить и даже улучшить его текстуру. Также шефы посоветовали всем, кто хочет немного изменить звучание привычного блюда, добавить в него какой-нибудь сладкий овощ, например, вареную морковь, которая придаст приятную сладость.
И последняя рекомендация специалистов заключалась в том, чтобы перед варкой картофеля удалить из него лишний крахмал:

«Очистите продукт, нарежьте кубиками, залейте холодной водой и дайте постоять. Затем промойте горячей водой и ставьте на огонь. Так пюре получится особенно воздушным».

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