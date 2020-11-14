Семгу в российских магазинах признали опасной 

Все новости на карте

Роскачество провело исследование и установило: некоторые виды семги в российских магазинах могут быть опасны для здоровья.

Эксперты проверили образцы рыбы семи торговых марок: «Вкусвилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О’Кей», «Просто азбука», «Русское море» и «Северная компания». Как оказалось, только семга под брендом "Русское море" полностью отвечает всем требованиям к качеству и безопасности. При этом содержание соли в ней немного превышает норму.

В остальных образцах рыбы были обнаружены опасные микроорганизмы, в частности кишечная палочка («Вкусвилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О’Кей» и «Просто азбука»). Повышенная микробная обсемененность была выявлена в продукции марок "Вкусвилл" и "О'Кей" , неприятный кислый запах в рыбе «Вкусвилл», «Каждый день» и «О’Кей», а избыток консервантов в "Северной компании".

По словам экспертов, обнаруженные нарушения способны спровоцировать кишечные расстройства и другие недуги. Специалисты рекомендуют внимательно выбирать рыбу, обращая внимание на разрывы мышечной ткани и однородность цвета.