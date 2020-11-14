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Семгу в российских магазинах признали опасной 

Мира Маркина 32 минуты назад
Семгу в российских магазинах признали опасной
Фото: depositphotos.com
Роскачество провело исследование и установило: некоторые виды семги в российских магазинах могут быть опасны для здоровья.
Эксперты проверили образцы рыбы семи торговых марок: «Вкусвилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О’Кей», «Просто азбука», «Русское море» и «Северная компания». Как оказалось, только семга под брендом "Русское море" полностью отвечает всем требованиям к качеству и безопасности. При этом содержание соли в ней немного превышает норму.
В остальных образцах рыбы были обнаружены опасные микроорганизмы, в частности кишечная палочка («Вкусвилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О’Кей» и «Просто азбука»). Повышенная микробная обсемененность была выявлена в продукции марок "Вкусвилл" и "О'Кей", неприятный кислый запах в рыбе «Вкусвилл», «Каждый день» и «О’Кей», а избыток консервантов в "Северной компании".
По словам экспертов, обнаруженные нарушения способны спровоцировать кишечные расстройства и другие недуги. Специалисты рекомендуют внимательно выбирать рыбу, обращая внимание на разрывы мышечной ткани и однородность цвета.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему мясо и рыба всегда лежат на белых прилавках.
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Еда , О'Кей , Русская Аквакультура
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