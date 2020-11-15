Чем на самом деле дорогая водка отличается от дешевой

Для многих из нас понятия «хорошая» и «плохая» водка очень абстрактны. На самом деле — чем отличается премиальный продукт от самого бюджетного? Наиболее распространенный критерий оценки водки — это запах. Если алкоголь не пахнет сивухой, как самогон, то уже неплохо. Правда, некоторые ценители крепкого спиртного различают вкусы водки и могут объяснить преимущества одного сорта перед другим.

Известно, что водка — это спирт, разбавленный в определенной пропорции водой. При этом правильно разбавлять, отмеряя компоненты не по объему, а по весу. Но это все детали, влияющие на крепость напитка. В реальной жизни отличить водку на родниковой воде от водки на обычной, из крана, по вкусу могут единицы. Все потому, что вкус задает, в основном, не вода, а основной ингредиент — этиловый спирт.

Именно спирт играет основную роль в градации водки по ценовым категориям, начиная от дешевой, и заканчивая классом премиум. Рецептур приготовления спирта известно немало и, в зависимости от сложности технологии и используемого сырья, то есть от себестоимости, определяется конечная цена продукта.

Чтобы сделать самую качественную водку, используют спирт из пшеницы или ржи. В первом случае спирты специалисты называют «Альфа», а во втором — «Супер». Главным плюсом спирта, полученного из зерновых, считают отсутствие в нем крахмала и ряда нежелательных примесей, среди которых наиболее неприятны метанол и альдегиды. Высококачественный спирт подвергают многоступенчатой системе очистки, чтобы избавить от всего лишнего.

Водка, которую можно по ценовой категории определить в «середнячки», тоже изготавливается из зерновых спиртов, но они при этом содержат крахмал. В этом сегменте может оказаться и алкоголь, произведенный из свеклы. Такой спирт относят к классу «Люкс» и его также очищают в несколько этапов. Спирт этого класса считается высококачественным.

Самый дешевый спирт, применяемый для приготовления водки для самых непритязательных потребителей, изготавливают из картофельного крахмала. Надпись на этикетке водки, созданной на базе этого ингредиента, может быть обманчива. Она гласит «Высшая очистка». Да, этот спирт очищают, но на самом примитивном уровне.

Следует учесть, что из крахмала производят и спирт «Экстра», водка из которого относится к среднему ценовому сегменту. Ее очищают качественно и себестоимость его выше. Используются спирты и из другого сырья, например, из риса и кукурузы, но это, как правило, продукция азиатских компаний.

Вода, хотя и не оказывает серьезного воздействия на вкусовые рецепторы, может влиять на стоимость водки. Играет роль уровень очистки и смягчения, так как эти процессы требуют использования особого технологического оборудования. Вообще, оснащение производства часто оказывает серьезное влияние на стоимость бутылки водки — чем больше компания вложила средств в оборудование, тем выше цена алкоголя.

Поднимают цену водки и маркетинговые составляющие. В раскрутку многих брендов водки компании вкладывают миллионы долларов и, разумеется, в их планах вернуть эти средства с хорошей прибылью.

Покупая водку премиум-класса, потребитель платит не только за качественный продукт, но и за известное имя. Как правило, брендовые алкогольные напитки разлиты в эффектную, необычную тару, стоимость которой тоже заложена в цену. Очень часто водка одного и того же производителя, но разлитая в разные бутылки, сильно отличается по цене. Чаще всего покупатель переплачивает за красивую, необычную бутылку с яркой этикеткой, которую все равно потом выбросит, как и дешевую тару.

Хотя нужно отметить, что покупателями, предпочитающими водку в фигурных бутылках и металлических флягах часто движет не только пафос, но и рациональные причины. Водка, разлитая в нестандартную тару, гораздо реже бывает фальсифицированной. Производители контрафакта с неохотой занимаются поиском премиальных бутылок и уж совсем редко сами их выпускают — это сильно бьет по их доходам.

Напоследок стоит сказать, что в красивой и оригинальной бутылке от известного бренда, чаще всего содержится продукт, который эта же компания выпускает в более скромной, стандартной таре. С большой долей вероятности разницу вы не почувствуете, если, конечно, продукция не будет фальшивкой.