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Что съесть перед сном, чтобы не поправиться

Елена Красовская
16 ноября 2020
Ролик расскажет, что съесть перед сном, чтобы не потолстеть. О том, что перекусы вечером и ночью - прямой путь к лишнему весу, знают все. Но иной раз просто не удаётся заснуть, если не съесть что-то вкусное. Если подобные случаи бывают и с вами, то стоит запастись полезными продуктами. Эти продукты стимулируют выработку мелатонина, гормона сна, и не ведут к отложению лишних килограммов.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что названы продукты, которые нельзя есть на завтрак.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что н азваны продукты, которые нельзя есть на завтрак Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://woman.rambler.ru/cooking/45219613/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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