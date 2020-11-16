Что съесть перед сном, чтобы не поправиться

Ролик расскажет, что съесть перед сном, чтобы не потолстеть. О том, что перекусы вечером и ночью - прямой путь к лишнему весу, знают все. Но иной раз просто не удаётся заснуть, если не съесть что-то вкусное. Если подобные случаи бывают и с вами, то стоит запастись полезными продуктами. Эти продукты стимулируют выработку мелатонина, гормона сна, и не ведут к отложению лишних килограммов.